РИАМО – 5 фев. Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о вспышке Кьясанурской лесной болезни (КЛБ) в Индии и призвал учитывать этот фактор при планировании своих поездок, сообщает в понедельник Газета.ru.

«С января 2016 года по январь 2018 года в штате Махараштра (центральная часть страны) в округе Синдхудург (западный округ указанного штата) всего лабораторно подтверждено 332 случая КЛБ, 19 из которых – со смертельным исходом. О количестве заболевших в январе текущего года власти не сообщают», – говорится в сообщении.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Кьясанурская лесная болезнь – острая природно-очаговая вирусная инфекция. Протекает с выраженной интоксикацией, часто с двухфазной лихорадкой, сопровождается геморрагическим синдромом, длительными астеническими проявлениями.

Болезнь передается через укус клещей и, редко, при употреблении сырого молока инфицированных животных, например коз. Распространена в некоторых районах Индии. Инкубационный период составляет от трех до восьми дней. Лечение симптоматическое, для профилактики на эндемичных территориях применяются вакцины.