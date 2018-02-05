РИАМО - 5 фев. Власти столицы ожидают большого количества гостей на мероприятиях XVII Московского пасхального фестиваля, который пройдет с 8 апреля по 9 мая, сообщил журналистам в понедельник руководитель городского департамента культуры Александр Кибовский.

«Фестиваль сам по себе большой сюрприз и большой подарок, хоть он проходит традиционно и люди уже к нему привыкли. Такое событие возможно только благодаря огромным усилиям большого количества людей, которые участвуют в том, чтобы программа состоялась, талант и энергия самого (дирижера, художественного руководителя фестиваля – ред.) Валерия Гергиева. Это привлекает большую аудиторию не только горожан, но и гостей столицы», - сказал Кибовский.

Он добавил, что события фестиваля пройдут на лучших площадках Москвы — не только в концертных залах, но и в храмовых комплексах. Задействован весь культурный потенциал столицы, который имеется для этого вида искусств. В Москве мероприятия стартуют в апреле, здесь же пройдут финальные концерты, которых очень ждут многие москвичи.

«Программа насыщена и великолепна. Новое все, кроме времени проведения фестиваля, который приурочен к праздникам и называется «Пасхальный». Фестиваль проходит не первый год, традиционно правительство Москвы оказывает организационную и финансовую поддержку», - уточнил Кибовский.

Он особенно отметил завершающий традиционный концерт 9 мая на Поклонной горе, на который организован свободный вход, а зрители приходят заранее, чтобы занять места. Это мероприятие стало важным событием в череде мероприятий в День Победы в столице.

«Атмосфера дружеская, творческая, праздничная. Фестиваль очень значим для московской аудитории, является важным событием, это целая программа различного направления во всех видах искусства, объединяющая исполнителей и музыкантов», - подчеркнул руководитель департамента культуры.

Он также сообщил, что ежедневно в Москве проходят в среднем 70 крупных культурных событий, открываются четыре выставки. Московская публика является очень взыскательной, это одна из самых искушенных и очень требовательных аудиторий.

«Москву трудно чем-либо удивить. Насыщенность культурной повестки в Москве предъявляет высокий требований к тем, кто проводит здесь фестивали. Для того, чтобы фестиваль прошел с успехом в Москве, нужен очень высокий уровень программы. А Московский пасхальный фестиваль на протяжении многих лет пользуется высоким спросом у столичной аудитории, мы уверены, что будет очень много гостей», - заключил Кибовский.

По традиции XVII Московский пасхальный фестиваль представит четыре программы: симфоническую, хоровую, камерную, звонильную. Концерты всемирно известных солистов и ярчайших музыкальных коллективов пройдут на центральных концертных площадках Москвы. Кульминацией фестиваля станет традиционный концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева на Поклонной горе 9 мая.