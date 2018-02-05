РИАМО - 5 фев. В понедельник по маршрутам в столице курсируют 6,5 тысяч единиц наземного общественного транспорта, а дополнительно по трамвайным маршрутам могут запустить более 40 автобусов, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы «Мосгортранса».

«По столичным маршрутам курсируют 6,5 тысяч автобусов, троллейбусов и трамваев. Дополнительный транспорт при необходимости готов к выходу на линию. Технические и аварийные службы «Мосгортранса» продолжают функционировать в усиленном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов рассказывал, что на понедельник был заранее усилен ряд трамвайных маршрутов дополнительными автобусами ‒ всего зарезервировано более 40 транспортных средств.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За выходные в столице выпало около 42,5 миллиметров осадков, что составляет более 118% от февральской нормы. От падения дерева в столице погиб один человек, пострадали пятеро.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что еще порядка 15-20 сантиметров снега может выпасть в столице в понедельник.

В борьбе с последствиями снегопада в Москве и Московской области помощь оказывают сводные отряды инженерной бригады и Семеновского полка Западного военного округа.