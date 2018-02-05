РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 фев. В подмосковном Подольске 8 февраля с 11:00 до 12:00 проведут очередные испытания комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В четверг, 8 февраля 2018 года, с 11:00 до 12:00 будет проводиться квартальная техническая проверка региональной системы оповещения населения Московской области с включением электросирен», – говорится в сообщении.

В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «Внимание всем!» необходимо включить радиотрансляционные приемники, радиоприемники (частота эфирного вещания 91,7 МГц), телевизоры, настроенные на областное (городское) вещание, для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений.