РИАМО - 4 фев. Поезда на Филевской линии Московского метрополитена вновь следуют штатно после падения дерева на поезд, в котором не было пассажиров, сообщается в аккаунте столичной подземки в Twitter.

Ранее было остановлено движение от «Багратионовской» станции до «Кунцевской» из-за упавшего с городской территории дерева. Ствол упал на поезд, в котором не было пассажиров.

«23:50, Филевская линия. Движение введено в график», - сообщается в аккаунте.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За выходные в столице выпало около 42 миллиметров осадков, что составляет более 116% от февральской нормы осадков. От падения дерева в столице погиб один человек, пострадали пятеро.

5 февраля с 7 до 12 часов для пассажиров будут работать все кассы московского метро в усиленном режиме. Столичное метро готово принять автомобилистов города, чтобы они вовремя и без пробок добрались до работы утром в понедельник.

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