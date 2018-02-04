РИАМО - 4 фев. Сильный снег, метель, гололед и снежные заносы ожидаются на территории столицы в ближайшие часы и до утра 5 февраля, жителям рекомендуют закрыть окна в помещениях и без необходимости не выходить на улицу, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За выходные в столице выпало около 42 миллиметров осадков, что составляет более 116% от февральской нормы осадков. От падения дерева в столице погиб один человек, пострадали пятеро.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации ФГБУ «Центральное УГМС», в ближайшие 2-3 часа с сохранением до утра 5 февраля местами в городе Москве ожидается снег, местами сильный метель; усиление ветра северной четверти с порывами 12-17 метров в секунду, на дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы», - сообщается на сайте.

Жителям на период действия экстренного предупреждения рекомендуется исключить нахождение под слабоукрепленными конструкциями, деревьями, конструкциями линий электропередачи. Без необходимости не стоит выходить на улицу и выезжать на автотранспорте. Также рекомендуют закрыть окна.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции», - поясняется в материале.

Также 5 февраля с 7 до 12 часов для пассажиров будут работать все кассы московского метро в усиленном режиме. Столичное метро готово принять автомобилистов города, чтобы они вовремя и без пробок добрались до работы утром в понедельник.

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