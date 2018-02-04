РИАМО - 4 фев. Сбой в движении поездов произошел на Филевской линии московского метро из-за падения дерева на поезд, в нем не было пассажиров, сообщается в аккаунте столичной подземки в Twitter.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За выходные в столице выпало около 42 миллиметров осадков, что составляет более 116% от февральской нормы осадков. От падения дерева в столице погиб один человек, пострадали пятеро.

«23:15, Филевская линия. Остановлено движение от «Багратионовской» до «Кунцевской» из-за упавшего с городской территории дерева. Ствол упал на поезд, в котором не было пассажиров. Ориентировочное время восстановления движения - 23:45», - сообщается в аккаунте.

Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок по городу, а также на дальние расстояния. Машины также следует парковать в гараж, а при его отсутствии оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Также 5 февраля с 7 до 12 часов для пассажиров будут работать все кассы московского метро в усиленном режиме. Столичное метро готово принять автомобилистов города, чтобы они вовремя и без пробок добрались до работы утром в понедельник.

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