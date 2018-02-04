РИАМО - 4 фев. Сильный снегопад продолжится в Москве ночью и 5 февраля, для школьников установили свободный график посещения образовательных учреждений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За выходные в столице выпало около 42 миллиметров осадков, что составляет более 116% от февральской нормы осадков. От падения дерева в столице погиб один человек, пострадали пятеро.

"Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным», - написал Собянин в своем аккаунте в Twitter.

По данным пресс-службы департамента образования столицы, родители учащихся и воспитанников вправе сами принять решение о посещении их детьми учебных занятий. Все образовательные учреждения города работают в обычном режиме. Для учащихся, оставшихся по решению родителей дома, школы организуют консультации в дистанционном режиме.

Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок по городу, а также на дальние расстояния. Машины также следует парковать в гараж, а при его отсутствии оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Также 5 февраля с 7 до 12 часов для пассажиров будут работать все кассы московского метро в усиленном режиме. Столичное метро готово принять автомобилистов города, чтобы они вовремя и без пробок добрались до работы утром в понедельник.