РИАМО - 4 фев. Московское метро готово к увеличению пассажиропотока 5 февраля из-за сильного снегопада, все кассы будут работать в усиленном режиме, сообщается в аккаунте столичной подземки в Twitter.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За выходные в столице выпало около 42 миллиметров осадков, что составляет более 116% от февральской нормы осадков.

"Завтра, 5 февраля, с 7 до 12 часов для пассажиров будут работать все кассы Мосметро в усиленном режиме. Столичное метро готово принять автомобилистов города, чтобы они вовремя и без пробок добрались до работы утром в понедельник», - сообщается в аккаунте.

Уборка инфраструктуры метро продолжится ночью: вывоз снега с открытых станций, чистка путей, подходов к станциям и крыш станций, проверка систем электроснабжения и отопления. Более 5 тысяч человек выйдут, чтобы утром пассажиры с комфортом могли доехать до работы.