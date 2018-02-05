РИАМО - 5 фев. Изображения блинов, скоморохов и медведей появятся в понедельник на более 500 праздничных открытках и билбордах в Москве в преддверии Масленицы, также поздравительные видеоролики будут транслировать на домах-книжках на Новом Арбате и на фасаде Центрального телеграфа, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Более 500 уличных плакатов и цифровых билбордов украсят Москву на Масленицу, которую в этом году празднуют с 12 по 18 февраля. На красочных открытках будут изображены блины, зимние развлечения, скоморохи, медведи с гармонью, самовары, балалайки и кукла Масленица — главный персонаж праздника», - говорится в сообщении.

Яркие открытки с румяными блинами и расписными самоварами начнут размещать по всей Москве 5 февраля. Также на плакатах будет указано, что в этом году масленичная неделя пройдет с 12 по 18 февраля.

Поздравительные видеоролики покажут на домах-книжках на Новом Арбате, а также на медиафасадах Центрального телеграфа на Тверской улице. Более 200 открыток разместят в центре Москвы на остановках общественного транспорта и на витринах киосков «Пресса».

Также в масленичные открытки превратят афишные стенды. По всему городу планируется расклеить не менее 100 тематических плакатов с поздравлениями. Свыше 250 цифровых открыток можно будет увидеть на билбордах размерами три на шесть метров на проспекте Мира, Ленинградском и Варшавском шоссе, а также на Каширском и Звенигородском шоссе.

«Фестиваль «Московская Масленица» проведут в столице во второй раз. Здесь можно будет не только угоститься блинами, но и узнать, как провожали зиму в разные времена, а также какие масленичные традиции сохраняются в разных регионах России. Традиционный фестиваль в честь праздника блинов и солнца пройдет на 25 площадках по всему городу с 9 по 18 февраля», - сообщается на сайте.

Как уточняется в материале, главными местами для ярмарок, карнавалов, концертов фольклорной музыки, театрализованных представлений и исторических реконструкций станут Манежная и Тверская площади, площадь Революции, Тверской бульвар, Камергерский переулок и Новый Арбат. Необычную программу подготовят в парке в «Коломенском». Кроме того, свои фестивальные площадки появятся во всех округах города.

«В 2017 году площадки фестиваля «Московская Масленица» посетили боле 4,5 миллионов человек. Гости попробовали более 120 видов блинов», - заключается на сайте.