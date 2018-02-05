РИАМО - 5 фев. Одностороннее движение вводится с понедельника на трех участках в Центральном административном округе Москвы для улучшения транспортной обстановки, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«На трех участках в Центральном административном округе будет введена новая схема движения. С 5 февраля 2018 года станут односторонними: проектируемый проезд №2554 по направлению от 1-й Миусской улицы к Новослободской улице; проектируемый проезд №6023 по направлению от 2-й Фрунзенской улицы к 3-й Фрунзенской улице; проектируемый проезд №6024 по направлению от 3-й Фрунзенской улицы к 2-й Фрунзенской улице», - говорится в сообщении.

Одностороннее движение вводится для исключения затруднений при встречном разъезде автотранспорта и улучшения движения. Кроме того, за счет введения одностороннего движения нам удастся создать дополнительно более 70 парковочных мест для жителей этих районов. Так, в проектируемом проезде №2554 появится 30 машино-мест, а в проектируемом проезде №6023 – 45 мест.

«Просим автомобилистов быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков. В ближайшее время также будут установлены информационные щиты, предупреждающие водителей об изменении схемы организации движения на данных участках», - заключается в материале.