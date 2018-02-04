РИАМО - 4 фев. В Московской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в пострадавших от сильного снегопада районах, энергоснабжение в полном объеме восстановили в Ленинском районе и Шатуре, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Аварийные отключения были зафиксированы в 14 муниципалитетах: Пушкинском, Щелковском, Ногинском, Можайском, Дмитровском районах, городских округах Наро-Фоминск, Ступино, Чехов, Истра, Мытищи, Руза, Коломна, Балашиха, Домодедово. Социально-значимые объекты в зону отключения не попали. Погибших и пострадавших нет.

«На 20:00 - энергоснабжение восстановлено в полном объеме в Ленинском районе и городском округе Шатура. К аварийно-восстановительным работам привлечено 170 бригад, 587 человек и 203 единицы техники», - говорится в сообщении.

Узнать подробную информацию о восстановлении энергоснабжения можно по номеру «светлой линии» ПАО «МОЭСК»: 8-800-700-40-70 (звонок бесплатный) и контакт-центра АО «Мособлэнерго»: (495) 99-500-99.

«Главное управление МЧС России по Московской области рекомендует населению в период прохождения циклона по возможности не покидать свои дома; водителям отказаться от использования личного автотранспорта, а если необходимость сохраняется, с осторожностью управлять транспортным средством, соблюдая скоростной режим и дистанцию», - добавляется на сайте.

В Московской области с 3 февраля непрерывно идет снег, местами очень сильный, мокрый, происходит сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер до 15-20 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.