РИАМО - 4 фев. Сотрудники столичной полиции проводят проверку по заявлению гражданина о причинении ему телесных повреждений в одном из многоквартирных домов на улице Дмитрия Ульянова, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД по Москве.

«Полицейскими установлено, что в субботу между заявителем и его знакомым на бытовой почве разгорелся конфликт, в ходе которого мужчине были нанесены травмы», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что заявление гражданина зарегистрировано в установленном законом порядке, по нему проводится проверка и по ее результатам будет принято процессуальное решение.

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