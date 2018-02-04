РИАМО - 4 фев. Железнодорожники ликвидируют последствия падения дерева на железнодорожные пути на перегоне Реутов – Балашиха Горьковского направления Московской железной дороги для возобновления движения поездов на данном участке, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Сегодня в 19:25 на перегоне Стройка – Балашиха однопутной ветки Реутов – Балашиха Горьковского направления Московской железной дороги из-за неблагоприятных погодных условий на путь упало дерево и создало препятствие для проезда поездов», - говорится в сообщении.

На место незамедлительно отправились аварийно-восстановительные бригады железнодорожников. В целях безопасности на данном перегоне приостановлено движение пригородных поездов.

«Железнодорожники прикладывают все усилия, чтобы как можно быстрее завершить работы и восстановить движение поездов», - подчеркивается в сообщении.

Пассажиров просят на период восстановительных работ пользоваться альтернативными видами транспорта.

«Московская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства», - уточнятся в сообщении.