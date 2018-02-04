РИАМО - 4 фев. За выходные в столице выпало около 42 миллиметров осадков, что составляет более 116% от февральской нормы осадков в 36 миллиметров, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад.

«Сегодня за 12 часов с 6 утра до 6 вечера выпало 19 миллиметров, вчера за день выпало около 14 миллиметров и за прошедшую ночь выпало около 9 миллиметров осадков», - сказал Цыганков.

Он отметил, что в воскресенье утром высота сугробов была 43 сантиметра.

Из-за сильного снегопада и порывистого ветра в столичном главке МЧС создан оперативный штаб. Штормовое предупреждение в столичном регионе действует до 5 февраля.