РИАМО - 4 фев. Движение трамваев маршрута №17 приостановили в столице на участке от остановки «Медведково» до комбината «Лира» из-за повреждения контактной сети, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Из-за повреждения контактной сети на пересечении улицы Менжинского и Чукотского проезда приостановлено движение трамваев маршрута №17 на участке от «Медведково» до комбината «Лира» – здесь работают компенсационные автобусы. Аварийные бригады на месте», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что от остановки «Останкино» до комбината «Лира» трамваи курсируют в обычном режиме.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков.