РИАМО - 4 фев. Росавтодор привлек к работе по устранению последствий снегопада на трассах в Центральном федеральном округе порядка 450 единиц специальной техники, из них 350 единиц дорожной техники убирают снег на федеральных дорогах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Федерального дорожного агентства.

«Порядка 450 единиц специальной техники задействовано Росавтодором для ликвидации последствий снегопада на трассах в Центральном федеральном округе: в Ярославской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Московской, Ивановской, Калужской и Брянской областях. Количество техники может быть увеличено с изменением погодных условий», - говорится в сообщении.

Проезд по федеральным автомобильным трассам региона в настоящее время обеспечен полностью, движение не закрыто.

«Наиболее сильный ущерб снегопад нанес федеральным автодорогам Московской области, где на участках трасс задействовано свыше 350 единиц специальной дорожной техники, среди которых 33 комбинированные дорожные машины (КДМ), 17 грейдеров, 76 тракторов, 42 погрузчика», -уточняется в сообщении.

В Подмосковье небольшие затруднения для движения транспорта к настоящему времени наблюдаются на федеральной трассе А-108 «Московское большое кольцо» из-за скопления грузовых фур, чья резина не оборудована цепями противоскольжения, либо имеет существенное истирание протектора.

Также затруднение движения наблюдается во Владимирской области на участке с 128 по 132 километры трассы М-7 «Волга» в сторону Москвы.

«Федеральное дорожное агентство просит автомобилистов соблюдать осторожность и бдительность при движении, не создавать препятствий для работы дорожной техники», - подчеркивается в сообщении.

В Московской области с 3 февраля непрерывно идет снег. В воскресенье также ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы, температура ожидается до минус 12 градусов.