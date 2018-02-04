РИАМО - 4 фев. Вечером в воскресенье в Московском регионе продолжает идти сильный снегопад, в московских аэропортах зафиксировали 218 задержек и отмен авиарейсов, сообщается на сайте «Яндекс.Расписания».

На Москву и Подмосковье обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков. За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков.

Так, в аэропорту «Внуково» 17 рейсов задержано, два отменено. В аэропорту «Домодедово» 58 рейсов задержано, 15 отменено. 126 задержек авиарейсов зафиксировали в московском аэропорту «Шереметьево». Информации о задержках в подмосковном аэропорту «Жуковский» нет.

Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок по городу, а также на дальние расстояния. Машины также следует парковать в гараж, а при его отсутствии оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.