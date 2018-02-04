РИАМО - 4 фев. Уголовное дело возбудили по факту убийства мужчины в подмосковном Ликино-Дулеве, подозреваемый в совершении данного преступления задержан, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Он отметил, что 3 февраля в городе Ликино-Дулево в своем доме с множественными ножевыми ранениями обнаружено тело мужчины 1988 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области гражданин 1980 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», уточни сотрудник пресс-службы.