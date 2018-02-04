РИАМО - 4 фев. Дорожные службы Московской области продолжают работу по очистке улиц и трасс от снега в усиленном режиме, с утра воскресенья очистили от снега и обработали противогололедными материалами 10,5 тысяч километров дорог, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Главная задача, поставленная перед дорожниками - обеспечить бесперебойный проезд транспорта по региональной сети автодорог. В течение всего дня в работах по очистке и обработке реагентами проезжей части задействовано порядка 1 тысячи единиц спецтехники.

«С 8:00 по настоящее время производственные комплексы ГБУ МО «Мосавтодор» и подрядные организации очистили от снега и обработали противогололедными материалами 10,5 тысяч километров, что составляет порядка 72% протяженности региональной сети автодорог», - говорится в сообщении.

Ожидается, что снегопад продолжится, сильный снег будет идти до утра. Мониторинг дорожной ситуации осуществляется в круглосуточном режиме. Во всех муниципальных образованиях осуществляется тесное взаимодействие с администрациями, ГИБДД и филиалами «Мострансавто».

Кроме того, автомобилистов призывают по возможности не парковать машины на проезжей части 5 февраля, отказаться от поездок на личном автомобиле, водителей фур переждать снегопады и не выезжать на дороги, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

В Московской области с 3 февраля непрерывно идет снег. В воскресенье также ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы, температура ожидается до минус 12 градусов.