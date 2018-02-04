РИАМО - 4 фев. Тело неизвестной женщины обнаружили около одного из домов в подмосковном Долгопрудном, полиция выясняет личность погибшей, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Третьего февраля в 18:57 в городском округе Долгопрудный, в микрорайоне Шереметьевский, возле одного из домов обнаружен труп неизвестной женщины», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что приняты меры к установлению личности неизвестной.

По данному факту следственные органы проводят проверку, заключил сотрудник пресс-службы.