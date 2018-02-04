РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 4 фев. Более 90 человек и 30 единиц техники убирают улицы в подмосковном Дзержинском после снегопада, сообщил в Instagram-аккаунте глава городского округа Виталий Панаморенко.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков. За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков.

«Ввиду серьезного ухудшения погодных условий была проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям, на которой присутствовали представители всех управляющих компаний, ЭКПО, сотрудники управления ЖКХ. Коммунальные службы города Дзержинский мобилизованы: сейчас осуществляет работу более 30 единиц техники и 90 человек, все силы брошены на борьбу со стихией», - написал Панаморенко.

Он добавил, что в первую очередь расчищают центральные дороги, выходы из подъездов, остановки. Панаморенко отметил, что перед коммунальными службами поставлена задача обеспечить беспрепятственный выезд из города.