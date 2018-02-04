РИАМО - 4 фев. Члены «Молодой гвардии Единой России» приняли участие в расчистке улиц в Подмосковье, засыпанных снегом, говорится в сообщении пресс-службы организации.

«В Луховицком детском саду №10 «Сказка» активисты расчистили детскую площадку и даже построили снежный городок: елку, снежную бабу, черепаху и гусеницу, а также две горки»,- говорится в сообщении.

Кроме того, молодые люди вышли на помощь и к людям старшего поколения. Так, группа неравнодушных поработала на пяти придомовых территориях у домов ветеранов.

В Московской области с 3 февраля непрерывно идет снег. В воскресенье также ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы, температура ожидается до минус 12 градусов.