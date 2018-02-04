РИАМО - 4 фев. Возгорание мусора произошло в полуподвальном помещении складского здания в районе Печатники в Москве, в результате пожара пострадавших нет, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по столице.

«Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в полуподвальном помещении складского здания, расположенного на Проектируемом проезде 4386, дом 1, строение 1. Горел мусор на площади 15 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал.