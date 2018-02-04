РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 4 фев. Более 33 тысяч обращений от жителей поступило в единую диспетчерскую службу-112 подмосковных Люберец в январе, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В январе в единую диспетчерскую службу-112 городского округа Люберцы поступило более 33 тысяч обращений от жителей. Из них 47% звонков приходились на вызовы скорой помощи», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что 33% вызовов составили просьбы вызвать ГИБДД и полицию. На аварийную газовую службу, пожарных и спасателей приходится 7,5% звонков.

«Были и хулиганские вызовы. Их доля составила 0,3%», - заключил Ружицкий.

Система-112 Московской области является самой масштабной на территории Российской Федерации. В обеспечении ее работы задействованы более 3,5 тысяч специалистов. Система создана с применением современных технологий в области телекоммуникации. Алгоритм работы системы-112 позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб.