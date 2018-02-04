РИАМО - 4 фев. Движение шести маршрутов автобусов привели в соответствие с графиком после устранения последствий непогоды в районе Южное Медведково в Москве, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Из-за неблагоприятных погодных условий на проезде Дежнева была снижена скорость движения на маршрутах автобуса №№ 71, 124, 238, 605, 838, 880. Проехать сложный участок автобусам помогла спецтехника», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что «Мосгортранс» выполняет более 90% рейсов, несмотря на сложные погодные условия. Аварийные службы следят за состоянием инфраструктуры и оперативно ликвидируют все задержки движения транспорта.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков. За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков.