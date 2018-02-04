РИАМО - 4 фев. Полицейские задержали в Москве мужчину с гашишем и кокаином, при обыске по его месту жительства в Химках обнаружена и ликвидирована лаборатория по культивированию конопли, сообщается на сайте МВД РФ.

«Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и УНК ГУ МВД России по Москве на улице Мневники задержан 37-летний мужчина, у которого при личном досмотре обнаружено несколько упаковок со спрессованным веществом коричневого цвета и белым порошком. В результате исследования установлено, что изъятые вещества являются наркотическими средствами гашиш и кокаин», - сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В ходе обыска по месту работы фигуранта в микрорайоне Сходня городского округа Химки обнаружена подпольная лаборатория по культивированию наркосодержащего растения конопля.

Изъяты 19 таблеток различных цветов и форм, четыре полимерных пакета и шесть мешков с веществом растительного происхождения, семь металлических коробок с семенами растений. Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.