РИАМО - 4 фев. В подмосковных Химках состоялись соревнования «Московская лыжня», в лыжной гонке приняли участие порядка 18 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Порядка 18 тысяч спортсменов-трудящихся организаций и предприятий, а также члены их семей встали на массовый старт гонки. В этом году мероприятие посетили известные политические деятели, представители профсоюзных организаций, олимпийские чемпионы и ветераны спорта. Самому младшему участнику соревнований было три года, а самому старшему – 93», - говорится в сообщении.

Как отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, соревнования такого уровня - это настоящий праздник спорта не только для жителей Москвы и Подмосковья, но и представителей других регионов России, приверженцев спорта и здорового образа жизни.

«Химки по праву можно назвать одним из самых спортивных муниципалитетов Подмосковья. На территории городского округа проживает большое количество спортсменов мирового и олимпийского уровня. В прошлом году на территории Химок было проведено 2,5 тысячи физкультурных и спортивных мероприятий. А наши спортсмены завоевали 1,62 тысячи медалей. Мы за здоровый образ жизни, за спорт, за новые рекорды», - сказал Волошин.

По словам генерального директора ОУСЦ «Планерная» Элеоноры Пановой, в этом году лыжня особенная, она отметилась небывалым снегопадом, но, несмотря на это организаторы сделали все, чтобы подготовить лыжную трассу.

«На финише для спортсменов организован горячий чай и гречневая каша. География участников расширяется, сегодня приехали не только из Москвы и области, но и из многих других регионов»,- отметила Панова.

Среди почетных гостей на соревнованиях были также и знаменитые российские политики, представители профсоюзных организаций, олимпийские чемпионы и ветераны спорта.

«В Московской лыжне я принимаю участие каждый год и неоднократно выигрывал. Для спортсменов это мероприятие настоящий праздник, здесь столько любителей лыжного спорта, эмоции просто зашкаливают», - добавил участник лыжной гонки из Тюмени, член Центрального спортивного клуба армии Николай Майоров.

В рамках «Московской лыжни» для всех участников соревнований и гостей было организовано развлекательное мероприятие с участием аниматоров, все дети получили сладкие призы и подарки.

«Московская лыжня» проходит на территории Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» с 1997 года. За это время участие в соревнованиях приняли десятки тысяч любителей лыжного спорта, а также члены их семей. ОУСЦ «Планерная» - многопрофильное спортивное сооружение, имеющее все условия для развития конного спорта, современного пятиборья и лыжных гонок.