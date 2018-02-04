РИАМО - 4 фев. Более 90% рейсов наземного транспорта выполняет «Мосгортранс» в столице, несмотря на сильный снегопад, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

Аварийные службы «Мосгортранса» работают в усиленном режиме в условиях сильного снегопада в Москве. Специалисты компании круглосуточно следят за состоянием контактной сети и другими объектами инфраструктуры наземного городского транспорта.

«Мосгортранс» выполняет более 90% рейсов, несмотря на сложные погодные условия. Аварийные службы следят за состоянием инфраструктуры и оперативно ликвидируют все задержки движения транспорта», - говорится в сообщении.

Бесперебойную работу маршрутов наземного транспорта обеспечивают 80 единиц спецтехники, в том числе вагоны-снегоочистители для трамвайных путей. В случае затруднений движения электротранспорта «Мосгортранс» оперативно запускает автобусы по линиям трамвая или троллейбуса.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков.