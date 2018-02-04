РИАМО - 4 фев. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 33 рейса в связи с неблагоприятными погодными условиями 4 и 5 февраля в аэропорту «Шереметьево», также задержаны девять рейсов, прибывающих и отправляющихся из воздушной гавани, сообщается на сайте перевозчика.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями «Аэрофлот» вносит изменения в расписание рейсов на 4 и 5 февраля 2018 года», - говорится в сообщении.

Пассажиры отмененных рейсов перебронированы на последующие рейсы.

Как уточняется на сайте, отменены 11 вылетающих рейсов из «Шереметьево» и 22 рейса, прибывающих в аэропорт. Кроме того, изменено расписание девяти рейсов.

Ранее на сайте воздушной гавани отмечалось, что в московском аэропорту «Шереметьево» возможны задержки рейсов на вылет и прилет в связи с расчисткой взлетно-посадочных полос от снега для обеспечения безопасности полетов и пассажиров.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков. За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков.