РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. Около 150 спортсменов принимают участие в первенстве Московской области по боксу в Подольске, соревнования открылись в МУП «Спорт-Сервис» в воскресенье, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».



В подольском муниципальном унитарном предприятии «Спорт-Сервис» в воскресенье открылись соревнования в рамках первенства Московской области по боксу среди юношей 2004-2005 годов рождения. В них принимают участие лучшие бойцы со всего Подмосковья.



«Соревнования будут проходить на протяжении двух дней. В воскресенье спортсмены сразятся в полуфинале, а победители сразятся 5 февраля в финале. Всего в рамках первенства спортсмены сражаются в 20 весовых категориях, от 38,5 до 105 килограмм. В них участвует порядка 150 человек, а два победителя поедут на соревнования по боксу Центрального федерального округа, которые будут проходить в Тульской области», - сказал главный судья соревнований Алексей Шептунов.



В первенстве Московской области по боксу участвуют боксеры в возрасте от 13 до 14 лет, которые ранее победили или стали финалистами турниров по боксу в своей зоне. Подольск на соревнованиях представляют Александр Елисеев, Константин Горохов, Даниил Хоружий, Магомед Халитбеков, Сергей Тимофеев и другие.