РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 фев. Порядка 400 кубических метров мусора вывезли коммунальщики Люберец за январь текущего года, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В январе коммунальные службы городского округа Люберцы вывезли 400 кубических метров мусора. Всего ликвидировали семь несакционированных свалок», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что вывезли более 12 тысяч кубических метров снега. Также коммунальщики опилили 32 аварийных дерева.