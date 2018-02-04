РИАМО - 4 фев. СМС-сообщения с предупреждением о сильном снеге, метели и ветре начали приходить москвичам от столичного главка МЧС России вечером в воскресенье.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков.

«На основании штормового предупреждения ФГБУ Центральное УГМС в Москве ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, метель, ветер до 20 метров в секунду. На дорогах гололедица, снежные заносы. Будьте осторожны», - говорится в сообщении.

Из-за рекордного снегопада в столице пострадали пять человек. На территории Москвы повалило более 2 тысяч деревьев.

Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок по городу, а также на дальние расстояния. Машины парковать в гараж, а при его отсутствии оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.