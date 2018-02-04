РИАМО - 4 фев. Объем обесточения зданий из-за аварий на энергообъектах сокращен в три раза в Московской области, сообщается в Twitter-аккаунте компании «Мособлэнерго».

«Мособлэнерго» положительно изменило ситуацию, связанную с энергоснабжением в Подмосковье. Обильный снегопад в ряде районов стал причиной технологических нарушений. Объем обесточения сокращен в три раза», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает 69 бригад. Пока что наибольшие трудности наблюдаются в Воскресенске и Пушкине.

В Московской области с 3 февраля непрерывно идет снег. За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков. В воскресенье продолжается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. При снеге метель, ветер усиливается до 15-20 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.