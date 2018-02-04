РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 фев. Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» подмосковных Люберец до 11 февраля будут выявлять пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения, говорится в сообщении ведомства.

«В целях стабилизации обстановки, а также активизации профилактической работы, направленной на предупреждение ДТП данного вида, Госавтоинспекция в период с 01 по 11 февраля проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Особое внимание сотрудников будет уделено пресечению нарушений со стороны пешеходов», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция обращается к пешеходам с просьбой быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать правила перехода через дорогу, не торопиться и не перебегать улицу на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, родителям необходимо подавать детям пример правильного поведения на дороге.

«В темное время суток носите на одежде специальные световозвращающие элементы, так как они помогают водителю разглядеть в темноте пешехода и вовремя принять меры для предотвращения возможного ДТП», - заключается в материале.