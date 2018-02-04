РИАМО - 4 фев. Специалисты Центра организации дорожного движения правительства Москвы координируют действия транспортного комплекса для нормализации ситуации на столичных дорогах, где из-за снегопада произошло много ДТП, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс службы ГКУ ЦОДД.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков. За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков.

«Ситуационный центр ЦОДД контролирует обстановку и координирует действия транспортного комплекса для нормализации ситуации. Сейчас на дорогах много ДТП и застрявших в сугробах машин», - сказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что водителям настоятельно рекомендуют отказаться от использования автомобилей в условиях непогоды.

В Twitter-аккаунте ЦОДД уточняется, что 15 экипажей дорожного патруля ЦОДД работают на улицах и дорогах Москвы: помогают в разборе ДТП, регулировке движения, оказывают помощь.