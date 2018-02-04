РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 4 фев. В деревне Марусино подмосковных Люберец только часть территории почистили от снега, жители пожаловались на неубранный снег на дороге, сообщил «РИАМО в Люберцах» один из жителей деревни.

В Московской области с 3 февраля непрерывно идет снег. За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков. В воскресенье продолжается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. При снеге метель, ветер усиливается до 15-20 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

«Снег на улице Буденного в деревне Марусино не чистят. Трактор дорогу до поляны расчистил, а улицу чистить не надо?» - сказал собеседник.

Он добавил, что за час в снегу застряли три легковых автомобиля и «Газель». Их пришлось вытягивать при помощи трактора.

«Мы обращаемся к администрации Люберец. Понимаем, что работы много, снег все еще идет. Но у нас два дня не чистили, хотя тракторы рядом ездили, чистили!» - заключил собеседник.