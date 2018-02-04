РИАМО - 4 фев. Из-за сильного снегопада в воскресенье пассажирам московского аэропорта «Шереметьево» рекомендуется отказаться от поездок на личных автомобилях и добираться до терминалов на аэроэкспрессах, сообщается на сайте воздушной гавани.

В Московском регионе с 3 февраля непрерывно идет снег. За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков. В аэропорту «Шереметьево» задерживаются 94 рейса.

«С учетом прогноза продолжения сильного снегопада в ближайшее время возможны затруднения на дорогах и подъездных путях к аэропорту, рекомендуем пассажирам пользоваться аэроэкспрессами», - сообщается на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожным и муниципальным службам в оперативном режиме ликвидировать последствия сильного снегопада.