РИАМО - 4 фев. Глава Балашихи Сергей Юров призвал автомобилистов не препятствовать работе снегоуборочной техники в ликвидации сильнейшего за последнее время снегопада.

«В связи с непрекращающимися снегопадами просим автомобилистов не препятствовать работе снегоуборочной техники в ликвидации снегопада, не парковать машины у проезжей части и по возможности помогать – расчищать свои парковочные места», - сказал Юров.

Он добавил, что во время непогоды лучше воспользоваться общественным транспортом. Дорожные службы города работают в усиленном режиме для бесперебойного движения транспорта.

По данным Балашихинского информагентства, в ликвидации последствий сильного снегопада в Балашихе задействованы более 200 единиц спецтехники и около 3 тысяч человек. К уборке снега подключены дорожные службы, управляющие компании, крупные предприятия, воинские части и социальные учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожным и муниципальным службам в оперативном режиме ликвидировать последствия сильного снегопада.