РИАМО - 4 фев. Из-за сильного снегопада в московском аэропорту «Шереметьево» проводят расчистку взлетно-посадочных полос для обеспечения безопасности полетов и пассажиров, из-за этого возможны задержки рейсов на вылет и прилет, сообщается на сайте воздушной гавани.

В Московском регионе с 3 февраля непрерывно идет снег. За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков. В аэропорту «Шереметьево» задерживаются 94 рейса.

«В связи с большим количеством выпавших осадков и сложными погодными условиями в аэропорту «Шереметьево» возможны задержки рейсов на вылет и прилет», - сообщается на сайте.

Задержки связаны с необходимостью интенсивной очистки взлетно-посадочных полос в целях обеспечения безопасности полетов и пассажиров. Аэропорт «Шереметьево» продолжает обеспечивать обслуживание рейсов на вылет и прилет.

Возможны изменения в расписании рейсов, о чем авиакомпании информируют своих пассажиров. Информацию о статусе рейса можно узнать по телефону колл-центра аэропорта: +7 (495) 578 65 65 и авиакомпании «Аэрофлот»: 8-800-444-55-55.