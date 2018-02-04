РИАМО - 4 фев. Москва и Московская область находится в самом центре циклона «Полярное вторжение», сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сейчас происходит в регионе «Полярное вторжение», температура минус 8 градусов днем и минус 10-12 ночью. Сейчас мы находимся в центре циклона», - сказал Тишковец.

Ранее он отметил, что аномальный снегопад в Московском регионе продолжится и на следующей неделе.

В Московском регионе с 3 февраля непрерывно идет снег. В воскресенье продолжается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. При снеге метель, ветер усиливается до 15-20 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.