РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 фев. В подмосковных Люберцах коммунальные службы переведены на усиленный режим работы в связи с рекордным снегопадом, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

В Московской области с 3 февраля непрерывно идет снег. В воскресенье продолжается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. При снеге метель, ветер усиливается до 15-20 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

«Все дорожные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Сегодня на расчистке тротуаров, дорог, остановок общественного транспорта, парковок и дворов задействованы 219 единиц техники и 1403 человека», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что к вечеру воскресенья может выпасть до 40 сантиметров осадков.