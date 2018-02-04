РИАМО - 4 фев. Сообщение об обрушении кровли здания на востоке Москвы не соответствует действительности, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по столице.

Ранее ряд СМИ сообщал, что обрушилась кровля здания на Оренбуржской улице. Предположительно, там располагается Теологический московский институт.

«Информация проходящая в ряде СМИ об обрушении кровли здания на востоке Москвы (Оренбуржской улице) не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

По уточненной информации, по данному адресу ведутся плановые работы, связанные с демонтажем пристройки к зданию.