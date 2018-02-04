РИАМО - 4 фев. Столичные полицейские задержали мужчину за попытку кражи кабеля общей стоимостью более 600 тысяч рублей на Винницкой улице, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Раменки задержали 36-летнего мужчину по подозрению в покушении на кражу кабеля», - говорится в сообщении.

В ходе патрулирования территории сотрудники полиции на Винницкой улице заметили мужчину, который вытаскивал отрезанный строительный кабель из коммуникационного коллектора. Мужчина был доставлен в территориальный ОМВД России для дальнейшего разбирательства. Кабель был изъят.

«Позже в отдел полиции поступило сообщение от представителя строительной организации. Заявитель сообщил, что неизвестный отрезал и похитил кабель длиной 10 метров. Материальный ущерб составил более 600 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статье 158 УК РФ «Кража». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.