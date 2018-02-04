РИАМО - 4 фев. На территории столичного Даниловского рынка неизвестный распылил перцовый баллончик, гости и работники рынка были оперативно эвакуированы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы рынка.

«На территории Даниловского рынка неизвестный действительно распылил перцовый баллончик. В деталях происшествия разбираются правоохранительные органы. Гости и работники рынка были оперативно эвакуированы, сейчас помещение проветривают, в нем уже комфортно находиться», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что рынок возобновил свою работу в обычном режиме.