РИАМО - 4 фев. Около 4 сантиментов снега выпало в столице с 12 до 15 часов воскресенья, а сейчас снегопад утих и дал москвичам передышку в два-три часа, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По последним данным за последние три часа (с 12 до 15 часов) прирост снега в столице составил около 4 сантиметров. Больше всего снега, до 5 сантиметров, насыпало в районе Звенигородского шоссе, в поселке Северный - 4 сантиметра», - говорится в сообщении.

В общей сложности с 9 часов утра до 15 часов воскресенья средний прирост снега в Москве составил 9 сантиметров.

«Сейчас небольшой перерыв, который продлится примерно два-три часа, а затем с юго-запада, из района Брянска, подойдет очередная порция снега», - уточняется в материале.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков.