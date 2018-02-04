РИАМО - 4 фев. Сильный снегопад, который обрушился на Московский регион, не прекратится на следующей неделе, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Аномальный снегопад на следующей неделе не закончится», - сказал Тишковец.

Он отметил, что снегопад может прекратиться лишь на кратковременный период.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков. За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков.