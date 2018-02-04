РИАМО - 4 фев. С 33 километра МКАД эвакуаторы помогли переместить пять застрявших из-за снегопада фур, движение на данном участке трассы восстановили, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский паркинг».

Эвакуаторы АМПП непрерывно оказывают помощь на дорогах в связи со сложными погодными условиями.

«Пять застрявших фур перемещено с 33 километра МКАД. Движение на участке восстановлено», - говорится всообщении

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков.