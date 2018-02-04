РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 фев. Коммунальные службы подмосковных Котельников работают в усиленном режиме и активно устраняют последствия сильного снегопада, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В Московской области с 3 февраля непрерывно идет снег. В воскресенье также ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы, температура ожидается до минус 12 градусов.

«За последние дни в нашем регионе выпало рекордное количество осадков. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме. 10 единиц специальной техники и 35 рабочих задействовано на уборке улично-дорожной сети», - говорится в сообщении.

МБУ «Спецтранс» и управляющие компании расчищают улицы и дороги от снега и наледи. Особое внимание они уделяют очистке крыш жилых домов от наледи.

«Если у вас есть жалобы на очистку кровель, то вы можете обратиться в свои управляющие компании или оставить сообщения под этим постом. Список УК с перечнем многоквартирных домов и телефонами диспетчерских служб можно посмотреть здесь – http://www.kotelniki.ru/node/2988», - отмечается в материале.

В настоящее время коммунальщики устраняют последствия непогоды в микрорайоне Южный. Администрация города убедительно просит жителей убрать личный автотранспорт, который мешает качественной уборке территории.