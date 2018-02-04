РИАМО - 4 фев. В аэропортах Московского авиаузла «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» в воскресенье вечером задержаны и отменены 162 авиарейса, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков. За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков.

По данным сервиса на 17:00, в аэропорту «Внуково» 16 рейсов задержаны, еще два отменены. В «Домодедове» задержаны 47 рейсов и 17 отменены. В аэропорту «Шереметьево» задержано 80 рейсов, отмененных нет. В подмосковном аэропорту «Жуковский» задержек и отмен рейсов нет.

В Московской области с 3 февраля непрерывно идет снег. В воскресенье также ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы, температура ожидается до минус 12 градусов.